HOLY COW!! MIKE TAUCHMAN!



CUBS WIN! pic.twitter.com/K7nFdwZ8im — Chicago Cubs (@Cubs) July 29, 2023

小熊外野手陶企曼（Mike Tauchman）提前預約大聯盟年度最精彩守備！29日客場交手紅雀，擔任中外野手的陶企曼9局下半在球隊1分領先時上演精采接殺，沒收了紅雀最後希望的再見轟，小熊延續7連勝氣勢，還沒徹底放棄進入今年季後賽。

紅雀開路先鋒努特巴（Lars Nootbaar）送出首局首打席全壘打，沒想到他在第3局再度開轟，上演單場雙響炮，紅雀2比0佔有優勢，小熊沉寂4個半局，終於找到突破紅雀先發蒙哥馬利（Jordan Montgomery）的方法，威斯頓（Patrick Wisdom）率先敲出陽春砲，6上史旺森（Dansby Swanson）、曼西尼（Trey Mancini）分別贊助打點，小熊3比2反超。

9上小熊靠著安打及保送攻占得點圈，下一棒阿馬亞（Miguel Amaya）卻觸擊失敗造成雙殺，葬送擴大得分的機會，果然氣勢就導向了紅雀這方，9下同樣以2人上壘開局，無奈重演小熊上半局的劇本，多諾凡（Brendan Donovan）敲出雙殺打，儘管有推進效果但已經2人出局，無法靠著高飛犧牲打至少將比數追平，接著紅雀布勒森（Alec Burleson）敲出中外野深遠飛球，眼看就要飛出牆外，卻被陶企曼精彩美技接殺，最後小熊3比2驚險取勝。

小熊原本計畫將在交易大限前賣掉主力，貝林傑（Cody Bellinger）和史卓曼（Marcus Stroman）都是熱門的出售人選，但最近10戰小熊狂掃9勝，距離外卡席位只有3.5場勝差，如今陶企曼奮不顧身的超美技助長球隊高昂氣焰，小熊依然期待在季後賽上有所作為。