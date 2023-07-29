台灣桌球好手江宏傑日前到日本開記者會，表示在日本的官司獲勝，但前妻福原愛卻未遵守判決，希望不要落得「強制執行」的結果，引來福原愛發聲明回應。今(29日)稍早，江宏傑在記者會結束後於IG限時動態首發照片，曬出一張狗狗躺在人懷裡的照片，其中狗的眼睛看似充滿了淚水，呼應他在記者會上的心情。

江宏傑和福原愛2016年結婚，2021年隨福原愛因東京奧運回日本，兩人婚姻便全面崩盤，福原愛單方面上節目表示想回日本生活，接著又被周刊拍到和橫濱男出遊，另有八卦媒體報導福原愛被江宏傑一家言語、精神霸凌，甚至被怒斥「X女、X子」等難聽話語，同年1月，福原愛已提出離婚。

江宏傑開完記者會後首發限時動態。（圖／翻攝自chiang_hung_chieh IG）

2021年7月江宏傑和福原愛共同發出聲明，證實已經簽字離婚。本月27日江宏傑現身東京開記者會，表示20日收到法院判決他勝訴，「內容是法院要求福原愛小姐執行，我想表達真的很感謝日本法院的裁判，我也希望可以快點」，然而福原愛卻回應不會執行法院命令，使他相當不解，而江宏傑在敘述過程中數度哽咽落淚。

江宏傑的律師表示福原愛失聯這段期間，就他們所知，到了新加坡一趟，但沒有理會他們，不認為名人做出這樣的行為算是合適。福原愛方面則回應，日本法院的裁定只是暫時處分，還不是最後判決，且福原愛的日本律師和江宏傑的日本律師一直有在聯繫，並非如江宏傑所說無法有對接窗口，雙方始終各說各話，令外界霧裡看花。