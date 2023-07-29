男星祖雄去年8月認愛烏克蘭正妹佳娜，兩人愛的高調常在社群上放閃曬恩愛，今年6月不僅求婚成功，還緊接著宣布女方懷孕3個月的喜訊，可說是雙喜臨門。佳娜日前上節目，透露就醫時被醫生發現身體有疤痕，因此被詢問：「要不要報警」，讓她趕緊透露背後真相。

佳娜近來上節目《同學來了》，她大方透露自己的性癖好，就是與男生愛愛時，喜歡對方打她或用力撞她，導致身體常常出現一堆「藍藍的疤痕」，語畢，見到主持人及來賓都相當錯愕，讓她頓時尷尬到不行，接著透露事後到診所就醫時，醫生驚見她身上出現一堆疤痕，誤以為她遭到性侵，詢問需不需要協助報警，嚇得她趕緊澄清：「這是我自己喜歡的」。

看婦科內診超尷尬 臉紅心跳太害羞了吧。（影片／同學來了YOUTUBE）

佳娜自爆性癖好後，自覺相當尷尬，不過醫生倒是提醒她：「你知道不能這樣玩，因為我們的胸部很敏感，就不能抓，可能會生病，不要這樣玩好嗎」，當下她也答應醫生會聽從指示，不過當主持人詢問：「你有聽他的話嗎?」她則尷尬表示：「偶爾」，接著表示自此之後，都只去給該名醫生看診，在於「不想再次跟別的醫生解釋」。

祖雄得知佳娜懷孕那刻起，早就迫不及待想要分享喜訊，但還是遵照長輩意見，滿三個月才公開好消息，他除了感謝佳娜願意給機會共組家庭，也坦言有了人夫和準爸爸的身分後，身上的責任也多了不少，而小孩不論性別為何，都會給予滿滿的愛。