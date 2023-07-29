民進黨總統參選人賴清德今（29）日出席親子活動，並提到過去7年來，總統蔡英文非常重視年輕家庭養兒育女的種種問題，未來他若有機會當選總統，加碼推動「長照3.0」、「0到6歲國家一起養2.0」。對此，國民黨總統競辦發言人柳采葳直言，賴尊蔡尊到最高點，賴清德用行動證明選賴清德無異於選蔡英文。

賴清德受立委張宏陸邀請，出席新北市板橋拼豆及夾娃娃親子活動，替力拚連任的立委張宏陸、羅致政站台。賴清德在活動中提到，蔡總統執政以來非常重視年輕家庭養兒育女的種種問題，提出0到6歲國家一起養、長照2.0政策，他如果未來有機會當總統，將加碼推動「長照3.0」、「0到6歲國家一起養2.0」，希望0到22歲的孩子都能獲得政府照顧和社會支持。

對此，柳采葳在臉書痛批，若賴真的在意幼兒政策，他和他所領導的民進黨就不會看到黑影就開槍，隨意誣陷幼兒園及幼保員，新北餵藥事件以來，賴除了放任他的同黨同志說謊造謠外，什麼都沒做，甚至從來沒有為民進黨造成社會不安道歉，「怎麼可以為了選舉、為了政治，犧牲一切及台灣人在意的安穩？」

柳采葳也提到，賴清德嘴上在意幼兒政策，卻是破壞幼教體系信任關係的元兇，怎麼好意思談育兒經，把自己包裝成好父親、好政治家的形象？

針對賴清德表示要在蔡總統現有的政策上推動「長照3.0」與「0-6歲國家一起養2.0」，柳采葳驚呼賴「尊蔡尊到最高點」。柳采葳強調，賴清德用行動證明選賴清德無異於選蔡英文，如果民進黨執政八年天怒人怨已經是社會共識，賴清德還要尊蔡，也代表在他心中，蔡總統的意志遠大於人民的聲音。