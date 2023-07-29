鳳林中心埔二期西瓜種植黃肉西瓜，目前還是中瓜、小瓜尚未成熟，豪雨泡水，有部分果實已裂開，外觀完整的瓜，颱風走後放晴隨時會腐爛裂果。（王志偉攝）

受颱風外圍環流影響，花蓮中南區鄉鎮3天降下破千毫米驚人雨量，當地西瓜等作物受創，農委會主委陳吉仲昨到場勘災，指將以最快速度公告現金救助，協助農民降低損失。花蓮縣府表示，農委會公告鳳林鎮、玉里鎮為辦理西瓜杜蘇芮颱風農業天然災害現金救助地區，受理期限到8月7日，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理

縣府說，農委員會統計全國農業產物及民間設施損失累計，花蓮縣就占9成，損失最為嚴重。後續農漁作物損害仍可能擴大，請農友密切注意，發現作物受損，請務必儘快通報在地鄉鎮市公所。

徐榛蔚說，感謝立法委員傅崐萁為花蓮向中央發聲、爭取農友權益，其中玉里鎮、鳳林鎮部分西瓜田區淹水，西瓜植株有根系、葉面受損情況，農委會於昨(28)晚公告啟動現金救助，受災農友可自7月29日起至8月7日止(例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日)，到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

農業處長陳淑雯說明，玉里鎮、鳳林鎮受損「西瓜」救助額度每公頃為6萬2千元，農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民(實際從事農作生產之自然人)；二、申報項目損失率達20％以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20％者不予救助；三、短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

本次玉里、鳳林鎮西瓜災害救助受理期限至8月7日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理；並請各公所持續查報轄區作物受災狀況，縣府將儘速依救助程序辦理。