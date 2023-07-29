雲林縣政府為感謝各鄉鎮長青食堂辦理單位與志工廚工辛勞，29日舉行「食志名歸，快樂奉獻」長青食堂績優單位與志工表揚活動，為解決部分社區、村里因缺乏烹煮空間、無法開辦長青食堂困境，將持續利用學校廚房建置中央廚房，作到「中央廚房大帶小，安心供餐不遲到，社區互助永相宜」食堂服務。

雲林縣長張麗善表示，此次共表揚16個績優單位與120名績優志工，感謝志工伙伴們的無私奉獻及努力，讓長輩得到最好的照顧。雲林縣是高齡化縣市，從她上任到現在，截至今年6月底，長青食堂已加倍成長，從原先66處增加到165處（含麥寮鄉自辦11處），人數則從3000人增至1萬3000餘人。

張麗善說，縣內各長青食堂據點，鼓勵長輩走進社區一起「呷飯配話」話家常，不只讓長輩增加社會參與率，同時連結社區營養推廣中心，確保食安健康與營養均衡，並在共餐前後，透過社區照顧關懷據點的健康促進、預防延緩失能等課程，守護長者身心靈健康。

縣社會處長林文志提到，縣府積極打造長輩在地健康老化的長照樂齡環境，針對長青食堂每名長輩每年編列7000多元的補助用餐食材費用，再加上食堂內部的設備添購等，合計編列預算超過1億6000萬元，希望長輩在食堂能有最舒適的用餐環境，也讓出外工作的年輕人能放心將長輩託付給食堂。

林文志指出，縣府積極推動偏鄉學校中央廚房計畫，補充土庫鎮馬光國小現有廚工量能，解決社區或村里無法開辦食堂困境，另外，斗六市公所已建置中央廚房，斗南鎮等公所也陸續規畫建置中，期盼運用資源共享，社區互助的創新營運模式，打造更完善的食堂服務。