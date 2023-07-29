天后蔡依林近年忙於開演唱會，但演藝事業外的她，對手工藝方面也相當擅長，不僅翻糖蛋糕早已出師並開設工作室，去年她就曾透露迷上針織、打毛線，沒想到才1年多她的作品就要開賣了；蔡依林今（29）日在社群分享要將親自製作的織品愛心義賣，公開購買地點掀起粉絲暴動。

蔡依林今日在IG分享一段影片，主題是「織織不倦篇」，畫面中蔡依林介紹她接觸編織後，親手做的每一件作品，還直接打起毛線給大家看；蔡依林表示要將這些織品拿出來愛心義賣，甚至有她自己使用過的編織包包或帽子，「每一件作品真的都是獨一無二的誕生」。

蔡依林分享要義賣親手做的織品，引起網友熱烈討論。（圖／摘自蔡依林IG）

其實從蔡依林迷上手工藝後，粉絲們常常喊話「想要女神親手做的包包」，現在不用許願就能買得到，蔡依林公開這些親手做的編織品，將放在「彩虹天使咖啡屋」義賣；有趣的是，蔡依林還鼓勵大家加入「織媽媽」的行列，體驗和感受手作的魔法和魅力。

網友們紛紛在底下留言讚嘆蔡依林對每一件事情都超級認真，「每一個作品都很有特色耶，女神做的想買」、「一年前看妳愛上編織，沒想到做了那麼多織品了，一定要支持」、「手藝太好了，嚇到」、「姊會不會哪天直接在演唱會上穿自己織的衣服」。