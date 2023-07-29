恆警於今(29)日持拘票將潘男、陳男二位主嫌拘提到案。（圖 / 警方提供）

中颱杜蘇芮來襲，恆春半島27日風雨不斷，竟有宵小趁颱風夜潛入恆春知名生態園區偷2隻小鹿，業者稍早表示，目前小鹿已經回家，而其中1隻已經死亡。警方循線逮到潘姓、陳姓兩名男子，他們稱買家以每隻1萬元價格下單買鹿，於是這才斗膽竊鹿；後經買家通過媒體新聞驚覺買到贓物，雖當下已火速歸還，但仍遭警方依收受贓物罪、違反動保法移送法辦。

警方經調閱監視器，鎖定犯嫌為潘姓及陳姓男子。（圖 / 警方提供）

恆春分局於前（27）日接獲報案，恆春鎮某生態園區稱一頭梅花鹿遭人捆綁後棄置地上，經清點發現2頭小鹿遭竊。警方前往現場勘察採證，經調閱監視器，鎖定犯嫌為潘姓及陳姓男子，循其逃逸方向積極查緝。

目前遭竊之2隻小鹿已經尋回，其中一隻嚴重失溫，搶救後不治，另一隻小鹿狀況正逐漸恢復，至於當時被綑綁丟包的成鹿，兩腿骨折，可能必須送到屏科大治療。

恆警於今(29)日持拘票將潘男、陳男二位主嫌拘提到案，全案詢後依竊盜罪嫌，移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。