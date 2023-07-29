美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，美國認為俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）訪問北韓是為了確保武器供應，以支援陷入僵局的入侵烏克蘭行動。
蕭依古近日罕見訪問北韓首都平壤（Pyongyang），出席紀念韓戰停戰70周年活動，包括大型閱兵儀式。
法新社報導，布林肯表示，俄國正四處奔走，向世界各地的盟國購買武器。
布林肯在澳洲告訴記者：「我們看到俄羅斯拚命尋求支持和武器，東奔西跑也要找到，以繼續入侵烏克蘭。」
布林肯說：「我們在北韓看到這一點，也在伊朗看到這一點。伊朗向俄羅斯提供了許多無人機，而俄羅斯用它們來摧毀烏克蘭的民用基礎設施和殺害平民。」
蕭依古在平壤與北韓領導人金正恩會面，北韓國營媒體形容這是一場「友好的對話」。
俄國向來是北韓的盟友，也是與平壤當局維持友好關係的極少數國家之一。
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