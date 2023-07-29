農委會即將在8月1日升格「農業部」，政院發言人林子倫28日表示，農委會主任委員陳吉仲將出任農業部長，引發熱議。媒體人黃揚明表示，民進黨不需要治國之能臣，而是要亂世之奸雄，陳吉仲的仇恨值很高，就是出來「扛」、幫長官擋子彈，現在會升任部長，是因為沒有其他人敢接，且上面希望他能繼續扛。

黃揚明今(29日)在政論節目《週末大爆卦》表示，今年三月有一份內閣首長的滿意度民調，陳吉仲的滿意度是35.4%，不滿意42.7%，是少數不滿意度高於滿意度的內閣官員，仇恨值真的蠻高。

黃揚明也直言，對於蔡政府、民進黨來講，陳吉仲使命必達，民進黨的想法不是要治國之能臣，而是要亂世之奸雄，像陳吉仲這種出來就是扛、幫長官擋子彈，像是缺蛋都不會去問到行政院正副院長陳建仁、鄭文燦，都是陳吉仲在回答，他們需要擋箭牌，陳吉仲就恰如其分的扮演人人喊打的角色。

黃揚明也說，陳吉仲對蔡政府來說是很特別的官員，仇恨值很高，要甚麼缺甚麼、農產品行銷不出去，到近期北農人事案，今年上半年蔡政府的負面新聞至少半跟農委會有關。

黃揚明提到，立院三讀通過農委會升格農業部時，陳吉仲說「此生沒有遺憾」，因為他當時就知道他會是台灣史上第一位農業部長，第一個是也沒有其他人敢接了，第二個就是上面希望陳吉仲繼續擋子彈、大撒幣，只要對選舉有利，怎麼撒都沒關係。

黃揚明也補充說，未來的農業部有一塊重要業務是農業金庫，也就是所有的農會是由農業部統籌，現在農委會也是這樣，光是農民貸款這個業務就能夠掌握很多農漁會系統了。