美國時間28日，美國眾議院才剛新成立幾個月的中國共產黨特設委員會（Select Committee on the Chinese Communist Party），其主席共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）與民主黨眾議員克里希納莫提（Raja Krishnamoorthi），共同上書美國商務部長雷蒙多，表明美國現有的貿易限制不夠全面性，無法有效抑制中國大陸會取巧地，用巧妙方式來規避這些法令。

2022年秋天，拜登政府宣布，要對中國大陸晶片製造業者實行全面的貿易限制。同時，也不能出口中國大陸，部分與人工智慧AI相關聯的零組件。例如，硬碟讀寫能力每秒在600GB以上的處理器，就不能賣給中國大陸。

為了能在多個GPU或加速器上分配重要的工作指令，例如訓練和運行大型語言模型，晶片需要藉由高速的架構來相互傳遞。若將這些連結的速度放慢，會直接影響整體效能，這也是中國大陸為何需要這些速度超快的處理器，來發展各項計畫。

拜登的規定，就等於禁止中國大陸買Nvidia、AMD與英特爾等，最高規格的GPU以及加速器產品。但上有政策，下有對策之下，Nvidia就推出A100 GPU的入門款。現今，人工智慧AI的訓練以及推理工作，不少人都會採用A100 GPU。

為了不違規，Nvidia把記憶體規格減到一半，傳遞速度也被降到只剩三分之二的新產品A800，就這樣誕生了。之後，Nvidia還把加速器H100的產品，改裝為H800，就是要出口至中國大陸。

7月初時，半導體大廠英特爾也宣布，要在中國推出Guadi2人工智慧AI加速器的修改產品。跟Nvidia降規的A800一樣，英特爾Guadi2 HL-225B的傳遞功效，相較之下速度也是比較慢的。

技術上而言，這些美國科技大廠並沒有觸法，但前述的美國國會議員，卻不這麼認為如此。因為，被降低等級賣給中國大陸的這些電腦硬體，運作效率還要再更低才行。

美國會的中國共產黨特設委員會要商務部，好好再去強化去年10月7日開始實施的新出口管控政策。同時，也要確定，美國自己的先進技術與專業知識，不會被中國大陸拿到手之後，日後反過來對付美國。

就在美眾議員公布這個建言之前的幾周，英特爾與高通的高層前往華盛頓特區，討論更嚴格的出口控管對自己業務的影響性。這兩家都在中國大陸投入大筆資金的美企，曾說過倘若就不再賣東西給中國大陸，公司營收就準備要短少數10億美元。

晶片製造遊說者也對此事發表看法，美國半導體產業協會（SIA）呼籲，中美兩國應要緩和目前緊張情勢，同時要好好坐下來找到雙方的共同點。因為美國單方面限制行動，有可能也會讓美方半導體的競爭力受創。