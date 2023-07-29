前立法委員黃國昌遭踢爆，名下的汐止區水源段土地163地號土地與他女兒名下的汐止區水源段162地號土地，違反土地使用，也沒有申請停車場登記證；新北市交通局13日曾發函黃國昌，若有作停車場需求，應於15日內向交通局申請設置許可，申請截止期限就在今天，不過新北市府表示，截至目前為止，尚未收到具體申請資料。

黃國昌及其女兒在汐止水源地持有的土地，被爆料是屬於都市計畫區內的保護區用地，卻被違法作為停車場使用，但他聲稱土地出租給他人，對於是否被改建為停車場並不知情。

對此，新北市府事後勘查確認，汐止區水源段163地號土地為「道路用地」，162地號土地為汐止都市計畫範圍內的「保護區」。交通局則表示，要有停車場登記證才可營運，將要求限期改善，否則將開罰。

據了解，交通局曾在13日曾發函黃國昌，若有作停車場需求，應於15日內向交通局申請設置許可，黃隔日也回函表示，163地號為既成道路，另162號土地已租予他人使用，已轉知承租人須依規定辦理，否則將依約收回土地。

不過最後申請期限就在今天，新北市府回應，截至下午4時為止，尚未收到具體的申請資料，依法令規定，最晚到今天晚間11時59分為止，申請期限到期後，如果還是沒提具，將依停車場法第37條規定處負責人3000元罰鍰並限期改正與持續列管稽查，並續由城鄉局依該管法令處置。

此外，由於案址屬都市計畫保護區，涉及違反土管使用部分，城鄉局21日也已依「新北市政府處理違反都市計畫法事件統一裁罰」基準，函告申請人一個月內限期改善，一個月後若未改善將依規定裁處6萬元。