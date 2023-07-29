颱風杜蘇芮肆虐，屏縣府勘災時發現香蕉不敵強風、攔腰折斷，農民損失慘重。（林和生攝）

受到杜蘇芮颱風強風豪雨影響，屏縣府統計，包括香蕉、木瓜、西瓜及胡瓜等作物受損面積約213公頃、損失金額超過1200萬元。縣長周春米29日前往勘災，指示縣府農業處聯繫各鄉鎮公所，協助農民盡速復耕。

周春米表示，香蕉、木瓜等農作物經不起大風大雨摧殘，農業靠天吃飯，連採收、施肥都因為豪雨造成極大影響，損失幾乎達七成，為加速農損統計及縮短救助流程，建議農民可善加利用「農產業天然災害現地照相APP」，完成線上災害申報作業，在註冊後可拍攝受災作物照片即時上傳，並向當地公所通報註冊電話號碼及上傳日期即可完成通報。

周春米看見果園一片狼藉時不禁眉頭深鎖，並當場要求農業處人員，邀集相關單位盡速安排勘查，為農民爭取救、補助，減少農友損失，並希望中央從寬認定，盡速協助農民。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，依「農業天然災害救助辦法」，相關災損統計將於天然災害發生後七日內提報，為確保災損統計更加準確，除縣府已連絡公所人員加強巡查外，倘位於偏遠地區信號較弱或較不熟悉手機操作農民，可於田區先行拍照後註明日期，並於上班時間通報各公所農業單位，以利加速災害救助事宜。

周春米提醒，未來幾天外圍環流可能造成豪大雨發生，易造成魚塭水質驟變進而影響養殖物，沿海低窪地區居民仍應防範淹水及海水倒灌不可輕忽。