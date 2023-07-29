民進黨總統參選人、副總統賴清德今下午前往台大國際會議中心出席全國律師信賴台灣後援會成立大會，行政院政務委員羅秉成也到現場致詞表示，離開律師職務轉任政委，賴清德當行政院長，讓他非常好的學習之旅。賴清德致詞時表示，2024年他的責任就是讓大家呼吸到民主、自由和人權的空氣。

羅秉成指出，今天他要傳福音做見證，他離開律師職務轉任政委，賴清德當時是行政院長，讓他有了非常好的學習之旅，很多人開玩笑跟他說，離開律師直位口袋少很多，但腦袋賺了不少，政治路途上的前行者學了很多，每周一有政委會議，他每個都講得很清楚，對談如流，賴清德從政經歷從國民大會到行政院長，有這樣豐富歷練。

羅秉成也說，賴清德曾說他是一個務實台獨的工作者，務實跟國人說明，台灣是一個國家不用宣告獨立，用身體力行保護台灣，維護台灣主權獨立，賴清德是一個中「民主」毒很深的人，對於民主相當熱愛。

賴清德指出，今天有許多法律界前輩，來自全國律師願意放下手邊工作，放棄休息時間共聚一堂，成立律師後援會，支持賴清德當選2024總統，讓立委可以過半，向台灣社會承諾一起信賴民主守護台灣人權法治和平，這是共同信念。

賴清德表示，除了這場選舉扮演關鍵力量，對國家和社會推動國家社會繁榮跟發展，2024年他的責任，就是讓大家呼吸到民主、自由和人權的空氣，我們一起加油。

賴清德提到，因為司法是社會正義的防線，每任的總統都希望讓司法制度更加符合人民需要，蔡英文總統也推動司法的革新，離民眾滿意目標還有很遠的路，這幾年來司法革新並非一事無成，包含單一窗口聯合服務中心、提供電子筆錄調閱服務、民事訴訟集中化等，有專業也有服務角度和人權立場，經由大家努力通過勞動專業法庭和少年事件處理法，利用審理式貼近人權，憲法法庭也出現，這些都是過去大家共同努力的成果，司法革新沒有終點。

賴清德指出，希望未來民主由人民作主，也想到一句話，李登輝前總統說「民之所欲，長在我心」，未來大家共同努力目標，信賴民主目標在司法革新上共同努力，第一點就是當人民有需要，法律服務常在。

賴清德說，他的使命就是要讓台灣民主和平繁榮持續發展，讓台灣主人生生世世呼吸新鮮的民主自由，這個不可以在眼前斷掉，我們這代人一定要共同努力把民主打下來，讓民主繼續下去。