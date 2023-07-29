《傳產》今年中山區最高價 私立中興高中實價16.3億交易

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受到少子化等因素影響，有些學校陸續出現停招的狀況，而部分學校的校區就位處精華區內，加上基地規模大，自然會吸引開發商的目光，不過，私校土地身價不菲，政府也推動私校退場條例，對於學校法人解散清算後，賸餘財產之歸屬有明確規範。

此次實價揭露的透天厝案，是朱崙街42號，交易時間為今年的3月，成交總價為16.3億元，是今年台北市中山區交易的最高價。對比上市公司的公開訊息資料，3月購買台北市中山區長安段一小段454、454-1地號等共2筆，土地面積折合647.6525坪，交易總金額26.2億元，主要用途則是為拓展公司土地開發業務，挹注營業收入。

雖然私校陸續有土地轉手的紀錄，不過應多是在私校退場條例上路前就已經發生，按規定學校法人解散清算後，除合併之情形外，其賸餘財產之歸屬，捐贈予基金、中央機關或公立學校，不動產，歸屬於不動產所在地之直轄市、縣(市)。