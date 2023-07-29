女就醫途中氣喘發作唇發紫 夫攔警車開道火速送醫

台中東區42歲陳姓女子新冠肺炎確診痊癒後，卻留下氣喘的長新冠症狀，日前她感覺氣喘疑似又要發作，由先生陪同就醫，途中卻出現呼吸困難的情形，先生見情況不對，攔下正巧行經的巡邏車，在員警的協助下，火速趕抵醫院協助陳女即時獲得治療，而陳女出院後，也特地帶著消暑飲品親至派出所向員警表達謝意。

台中市警察局第三分局合作派出所警員日前早上8點多擔服巡邏勤務，行經東區富榮街與富台東街時，1輛雙載機車攔下警車，騎車的男子滿臉著急地表示，他原本要載妻子前往醫院，但坐在後座的太太突然氣喘發作、呼吸困難，神色越來越不對勁，擔心延誤就醫，央求警方能否協助太太先行趕往醫院。

員警見這名陳姓女子表情痛苦難耐且唇色已經發紫，趕緊請陳女坐上巡邏車，沿途開啟警示燈及警鳴器，在用路人的配合下，3分鐘即火速趕抵醫院。

陳姓女子經緊急處置後已無大礙，出院後更在先生陪同下，前來派出所親向員警表達感謝，她說，當時僅感覺身體有些不適，因不想浪費醫療資源，便請先生帶自己前往就醫，沒想到一下樓就感覺呼吸不到空氣，抵達急診室時雙手及嘴唇更都已發黑，當時就心想事後一定要特地來向自己的救命恩人表達感謝。

警方提醒，民眾若遇需緊急救護的情況，可優先撥打「119」救護專線，除能得到最即時正確的指示，也可把握黃金搶救時間；另用路人行駛道路時若聽到消防、救護、警備車的警笛聲，請禮讓先行，讓救護工作更順利進行。