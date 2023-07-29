南投市公所今天舉行模範父親表揚大會，表揚34個里的模範父親並合影。南投市公所提供

今年68歲的崇文里模範父親陳新淵，今天到南投市公所接受模範父親表揚，他與老婆開機車行養大5個女兒已經很辛苦，卻仍投入消防義消工作，一頭栽下去就是35年，他今天在愛女陪同下領獎，捧著鮮花自嘲是「住在女生宿舍的鋼鐵男」，女兒則說爸爸是她們最引以為傲的英雄老爸！

父親節將屆，南投市公所今年特別從34里中，選出今年度每里的模範父親，表揚這些愛家庭、愛子女、辛苦付出的好爸爸，市長張嘉哲親自在市公所主持模範父親表揚大會，並頒發證書給每一個獲獎父親，還宴請其親友與一起拍攝大合照，以實際行動表達對每一位偉大的父親的敬意。

陳新淵說，原本家裡是開五金行，後來自學修理機車技術，開機車行與愛妻一起養大5個女兒，他不以扶養5女兒為苦，還有著助人的熱忱，35年前決定加入消防義消，協助消防隊打火救災至今。

陳新淵女兒回憶過去35年爸爸當打火英雄的日子，她說只要BBcall或手機鈴聲響起，不管是吃飯時間，或者是深夜睡覺睡到一半，爸爸只要一接獲通知，就會馬上起身，拿著消防裝備袋，騎著機車出門，家人們雖然擔心爸爸的安全，但對於爸爸為公益付出的精神卻讓她們引以為榮。

雖然陳新淵忙工作、還要執行義消任務，但他卻沒有輕忽對家庭的責任，不但每天載孩子上下學，天冷叮嚀女兒要多穿衣服，還不忘時時問孩子們「肚子餓不餓？」一舉一動總是溫暖女兒們的心，對於父親這次這次能獲選模範父親，女兒們除了替爸爸感到開心，也不忘告訴最愛的前世情人「爸爸您辛苦了！」、「愛你喔！」

南投市長張嘉哲恭喜今年模範父親，感謝他們當家人的支柱，無私為家庭付出，讓一家和樂平安，他並呼籲為人子女們在父親節前，回家陪爸爸聊天說話，抱抱自己的父親，跟他說聲「謝謝您，辛苦了，我愛您！」讓爸爸感受這份最珍貴的父親節禮物。