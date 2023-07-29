七堵國小同學研究百香果果皮，將其製作成化學試紙，奪得全國化學科第二名。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

八斗國小同學研究研究近緣皺蟹，獲得生物科佳作。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

中正國中同學研究浮球實驗，獲得物理科探究精神獎。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

信義國小學生發明「數獨積木」，獲得數學科佳作。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市副市長邱佩琳表示，基隆市相當榮幸能承辦本屆全國科展，期望能讓今年來參賽的大家都能有賓至如歸的感覺。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

第63屆國中小學科學展覽28日於基隆表演藝術中心舉行頒獎典禮，而今年也是疫情影響3年以來，首度完整實體舉行。據了解，本次全國共有9741件作品參賽，僅4％能進入全國展覽，而在404件全國展覽作品中，基隆市共奪下全國第二名1件、佳作3件、探究精神獎1件，其中由七堵國小同學的「百香果試紙」奪下全國化學第二名，相當不容易。

基隆市政府教育處表示，本市代表參展學校包括：五堵國小、七堵國小、八斗國小、信義國小、深美國小、中正國中、武崙國中、信義國中及銘傳國中，共推出12件優秀作品參展，其中七堵國小勇奪化學科第二名，其餘有4校分別獲得佳作及研究精神獎。

其中獲得全國第二名的七堵國小，是由林秀蓁老師指導，讓學生將常見且易取得的百香果果皮，製成「百香酸鹼指示劑」及「百香試紙」，並以變色效果佳、栽培面積最大的「台農1號」百香果皮汁液，製成兼具低成本、易製作及實用性高的百香試紙，期望未來可以替代價格昂貴、不易取得的紫色高麗菜，在課堂上使用。研究團隊花費相當心力才得出研究結果，指導老師們也表示對學生們的付出感到非常驕傲。

而獲得生物組佳作的八斗國小，是由陳昇祿及林育任老師指導學生以東北角潮間帶的「近緣皺蟹」之生態與挖沙行為探討。除了研究近緣皺蟹的基礎生物生態和牠們挖沙的方式，也包含了牠們不同環境下的挖沙行為帶來的好處，深度了解東北角潮間帶生物，再次帶來優異的成果。

教育處表示，市府相當支持科學教育的推展，除了補助每件優秀作品相關經費，除供代表隊聘請專家學者進一步指導外，也能添購實驗所需器材，使參展作品更加精進，進而獲取佳績。

基隆市副市長邱佩琳表示，恭喜獲獎的同學及指導老師，不忘秉持科學研究的精神，在各項領域中發光發熱，基隆市也相當榮幸能承辦本屆全國科展，期望能讓今年來參賽的大家都能有賓至如歸的感覺。