父親節前夕，為感恩爸爸們對家庭的付出，中和區公所29日表揚區內19位模範父親，透過奉茶孝親儀式，敬獻「感恩的茶」，表達子女對父親的愛與感謝，親子相互擁抱訴情，場面溫馨感人

中和區長楊薏霖代表新北市長侯友宜致贈19位模範父親獎牌，特別為每位模範父親及家屬合影，紀錄溫馨美好的時刻。

中和區公所指出，今年評審出的19位模範父親，每位都有令人感佩的人生故事，即便處在生活艱困的年代，或是曾經歷生活上的不順遂，仍是以無怨無悔的態度，全心守護家庭。

楊薏霖表示，王見福先生育有3個女兒，陸續診斷為氣喘兒，半夜不時發作須求醫，在無數夜晚，父親就是她們最佳的人肉坐墊；梁夏友先生早年開計程車維持家計，工作即使再忙碌，總是堅持回家煮晚餐給孩子們吃，積極參與子女們的生活，梁先生在工作上的敬業負責，多次獲得年度優良駕駛的榮耀。

楊薏霖說，康崑德先生愛屋及烏，除了從小陪伴孩子閱讀，並把家中書籍捐出，分享給社區孩子，還無償教導功課；此外他也簽下了大體捐贈書，希望能小愛化為大愛。

楊薏霖補充，「爸爸親像山」，是子女們永遠的靠山，除了照顧家庭外，投身公益兼具服務社會熱忱，更屬難能可貴，而每一位榮獲模範父親都是實至名歸，值得讚揚與肯定。