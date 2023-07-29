天團「五月天」近年來跨年場演出都特地留給台灣的粉絲，每年在哪地舉辦跨年演唱會，向來是粉絲關注焦點，不過近日在網路上瘋傳五月天今年跨年演唱會疑似在台中舉辦。

只見在網路上流傳著台中洲際棒球場演唱會的擺攤招商資訊臉書社團發文中，有一篇發文裡透露了年底演唱會資訊，時間是12月22日至明年1月4日，還透露每場都會有25000人，特別是跨年當天現場一定湧進數萬以上人次，讓許多網友開始推測將在台中洲際棒球場演出的是天團五月天。對此，相信音樂今日僅回應：「任何演唱會計劃，請依官方公布為主。」