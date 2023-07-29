據報導，玻利維亞已經開始使用人民幣結算進出口貿易。玻利維亞是繼巴西、阿根廷之後，第三個使用人民幣結算的南美國家。

北京環球網引述外電報導，玻利維亞經濟部長蒙特內哥羅（Marcelo Montenegro）27日在記者會表示，今年5至7月，玻利維亞人民幣交易金額達2.78億元（下同，約新台幣11.12億元），占期間對外貿易總額的10%，而且比率預料將進一步擴大。

蒙特內哥羅表示，香蕉、鋅和木材出口商以及汽車進口商都在使用人民幣交易，「這是一個良好的開端」。

他說，「中國是世界最大出口國，一個出口大國會希望收取什麼貨幣來交換它的商品？不是美元，是它自己的貨幣」。

玻利維亞國有銀行官員透露，該國出口商今年2、3月開始，就能以人民幣和俄羅斯盧布交易。蒙特內哥羅說，玻利維亞政府正推動在國內設立中資銀行。

玻利維亞稍早前與中國及俄羅斯企業簽署協議，合作開採「天空之鏡」烏尤尼鹽沼（Uyuni Salt Falt）附近鋰礦，總投資額逾14億元。

外電表示，玻利維亞加入使用人民幣的南美國家行列，其中最著名的是巴西和阿根廷。