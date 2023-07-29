「貓王」刺青師蔡信傑第5屆台北無限紋身音樂節大膽連續3天挑戰3場次當天創作，分別以兔子、狐狸和鳳凰3刺青包辦3天的冠軍。（蔡依珍攝）

「貓王」刺青師蔡信傑第5屆台北無限紋身音樂節大膽連續3天挑戰3場次當天創作，分別以兔子、狐狸和鳳凰3刺青包辦3天的冠軍。（蔡信傑提供／蔡依珍桃園傳真）

「貓王」刺青師蔡信傑第5屆台北無限紋身音樂節大膽連續3天挑戰3場次當天創作，分別以兔子、狐狸和鳳凰3刺青包辦3天的冠軍。（蔡信傑提供／蔡依珍桃園傳真）

「貓王」刺青師蔡信傑第5屆台北無限紋身音樂節大膽連續3天挑戰3場次當天創作，分別以兔子、狐狸和鳳凰3刺青包辦3天的冠軍。（蔡信傑提供／蔡依珍桃園傳真）

自小愛畫畫的蔡信傑，大學時一頭栽進刺青世界廢寢忘食，每天只睡5小時長達4年，還因肝指數爆表免於當兵，因是「貓癡」且刺的貓咪活靈活現而有「貓王」之譽，月初在台北無限紋身音樂節參加3場現場創作，天天馬拉松式埋頭苦刺7小時，一舉包辦3天的3個冠軍，技驚全場。

24歲的蔡信傑從小在課堂不是睡覺就是畫畫，只有美術課才生龍活虎，大學順利考上商設系，仍覺得興趣跟上課有落差，18歲接觸到刺青，驚異身體也能當畫布，且圖樣豐富性和自由度，是制式且標準化的廣告設計無法比擬，遂向屢屢在國際大獎奪冠的「桃園之光」楊清暉拜師學藝。

一頭栽進刺青世界的蔡信傑大學4年努力學習，半工半讀每天只睡5小時仍不覺得苦，直到畢業準備當兵體檢，3度驗血肝指數都爆表2倍以上才被家人發現「太認真」提醒注意健康。他服替代役仍心繫刺青，踏入社會後更全心投入，不是接客就是在繪圖，每月只休2、3天仍樂此不疲，雖然中間遇到疫情整整3個月沒接客得吃老本，也讓他更珍惜能把興趣當飯吃的刺青工作。

蔡信傑擅長在可愛療癒的動物圖樣中增添日式風格，獨特的畫風深受女性青睞，月初在師傅鼓勵下參加第5屆台北無限紋身音樂節大膽挑戰當天創作，因線條乾淨、顏色飽和度佳，分別以兔子、狐狸和鳳凰3刺青包辦3天的冠軍。

「腎上腺素大爆發！」蔡信傑坦言要從無到有，且周圍40幾個刺青師都是前輩常勝軍，壓力很大，笑說師傅傳授密技是要提前30分鐘完成，退紅後的圖片才會更美，連續3天都狂刺7小時，速度是平時近2倍，廁所都不敢上，靠喝手搖飲堅持到底，能包辦3個冠軍自己也不敢置信，尤其最後一天精疲力盡分數差點被追上，全靠平時扎實的基本功贏過對手，也因此吸引不少客人上門搶預約。

IG有近萬人追蹤的蔡信傑謙虛表示自己還有很多要學，未來會持續精進，希望有更多人喜歡他的作品。