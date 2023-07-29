國史館今日舉行李登輝百年誕辰紀念新書發表會，主要發佈《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》1、2兩冊，前國安局情報員楊六生指出，提攜他的是殷宗文，參謀長郝柏村後來要在幾個人中挑選情報局長的接任人選，後來指派殷宗文擔任，任職後他很認真，利用各方面關係提供陸委會很多有用的情報，時任陸委會主委黃昆輝認為，這個人可用把他介紹給李登輝。

楊六生表示，他是在1995年底透過殷宗文的介紹才參加明德小組，第一次會議有國安會祕書長丁懋時、殷宗文、彭榮次、曾永賢等人，後來又增加張榮豐、林碧炤等人，而「明德專案」之所以有台日美三國，是因為前美國國防部次長阿米塔吉提到，「假如你要推動對美關係，以我對國務院的了解，沒有人聽你們台灣方面講話」。

楊六生指出，阿米塔吉比喻，中共100分、台灣10分、日本80分，如果10分加80分，美國就會考慮一下，但光你們自己10分，連考慮都不用考慮。

他表示，明德小組第一次與最後一次，他幾乎都有與會，當時的經費由國安局編列預算支出，開會事務都由他處理，為什麼他們沒出事？利用了很多技巧。

楊六生表示，國安局以前有所謂的「奉天」和「當陽」專案兩個祕密帳戶，作為機密活動之用，不料後來引發國安密帳案，國安局早年和美國中央情報局有些互助合作，像是越戰時派遣空軍屏東聯隊聯隊長烏鉞率數十位飛行員到越南協助空投任務，美方交給我們的經費，分成好幾個部分，留下了不少錢在國安局。

楊六生透露，這些錢由蔣經國運用，一直到他過世以後這些錢都還在，兩個專案的經費有47億，李登輝不想處理這筆錢，後來開會說行政事項你們自行處理，而明德小組一共開了21次會議，經費總共使用不到2億元；他指出，劉冠軍之所以出事，因為他把錢放進自己的口袋。