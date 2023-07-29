精準醫療是癌症治療趨勢，基因檢測是重要工具。健保署長石崇良今天表示，次世代基因定序（NGS）預計明年納入健保給付，至於適用哪些癌別、給付方式和金額，仍待專家小組確認，預計年底前會有更清楚的規劃出爐。

癌症蟬聯41年國人十大死因首位，隨著醫療科技進步，精準醫療或個人化醫療已是治療趨勢，透過癌症基因檢測，可以找出病人帶有哪些基因突變，並針對擬定適合的治療策略，達到最佳治療效果。

石崇良表示，過去都是單一位點的基因檢測，但隨著精準治療的需要，越來越多癌藥需要對應多位點的次世代基因定序，因此一定會納入健保，預計明年納入給付。

次世代基因定序又稱「第二代定序」或「基因高通量分析」，有別於過去單一位點的檢測方式，優勢在於可以同時檢驗多種基因。健保署近年已經開會討論多次，但進度停滯，近期終於拍板納入健保給付。

石崇良補充說明，次世代基因定序適用的癌別、如何給付，仍有待專家小組確認；檢測需對應到哪些位點、檢測準確度、報告內容格式如何上傳至資料庫等配套，都會在下半年定案，預計明年上路。