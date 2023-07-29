「阿州海鮮燒烤」推出新菜色，希望吸引客人回流。（柯宗緯攝）

高雄大順路輕軌施工，造成周邊商家生意大受影響。鄰近鼎山家樂福旁的「阿州海鮮燒烤」更首當其衝，業者連月慘賠，自嘲「員工比客人多」。為搶救買氣，近日端出新菜色，像是水煮魚、沙鍋魚頭、寶塔肉料理等，盼吸引客人回流。

位於鼎山街的「阿州海鮮燒烤」老闆楊宗保透露，店址緊鄰大順路，因鼎山街無法通行，直接變成死城，客人因交通不便不願光顧，今年2月施工以來，每月都是赤字，5月更賠了20多萬，「員工比客人還多」，7月業績與去年同期相比也下滑3成。

人稱「阿州師」的主廚吳耀州從小看著父親開海鮮餐廳，對料理也產生濃厚興趣，國中畢業開始學日本料理，後來又學台菜，也練就一身的好功夫，經過台中及高雄幾家大餐廳的歷練後，10多年前在忠孝路自行創業開店，5年多前才搬現在的鼎山街家樂福旁邊。

「阿州師」最為人津津樂道的是把平淡無奇的炒飯加上煎蛋，獨創名聞遐邇的「炸蛋炒飯」。最近流行的水煮魚，他研發的祕制高湯，以純熟的技術將魚的鮮甜鎖在肉裡面，每一種材料經過精心調配，形成一個獨特的湯底，讓每一口魚肉都充滿豐富的麻辣風味。

此外，紅糟鰻則是把鰻魚切片然後醃漬，裹粉後下鍋油炸鎖住鰻魚的甜味，口感酥脆既不柴也無腥味，適合家人一起品嘗。「煙燻拼盤」由煙燻過的鯊魚煙、曼波魚、魚蛋、花枝共同組成，不同於往日宴席中的前菜拼盤，呈現食材獨有的風味。

海鮮粥以時令海鮮熬煮，呈現食材本身最鮮甜的風味，每一口濃郁的粥都帶有海鮮的鮮嫩。「寶塔肉」則是一道功夫菜，做法上比東坡肉更費工，在視覺上有「步步高升」的含意，肥瘦比例合宜的豬肉，加上特調滷汁與梅甘菜，吃起來入口即化。

高雄輕軌海產店燒烤施工