民眾黨總統參選人柯文哲深情演唱。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

館長擔任嘉賓現身。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨總統參選人柯文哲29日下午召開首場個人演唱會「KP Show」，夫人陳佩琪聽到柯文哲對她唱《我只在乎你》，感動落淚。在問答環節中，柯文哲被問「明年可以參加你的就職典禮嗎？」霸氣回答：「開放凱達格蘭大道讓大家參加」。

今天下午柯爸、柯媽、陳佩琪現身演唱會為柯文哲加油打氣，柯競辦發言人陳智菡、民眾黨發言人楊寶楨、立委邱臣遠、吳欣盈、北市議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞、張志豪等人也都到場支持。

柯文哲演唱《我只在乎你》，並感性表示三個孩子都有陳佩琪的拉拔，讓他可以少掉後顧之憂，感謝陳佩琪，令陳感動落淚。

演唱會還有「真假柯P」環節，找來2人模仿柯文哲，惟妙惟肖的模仿逗樂現場觀眾，隨後擔任嘉賓的「館長」陳之漢驚喜現身，擔任串場主持人陳宥丞問到，今天來這場跟716集會哪一個比較緊張？館長笑說，這種正式的場合反而比較緊張，他今天看新聞，看到記者在外面，也看到柯P現在很焦慮，有感覺到柯的緊張。

館長還問「那天上凱道還沒這麼緊張對不對？」柯文哲說，對，但比較擔心館長手拿的桶子要問什麼題目，他比較緊張。館長自稱帶上「民意」紙條，這是大家想要問柯文哲的問題，抽題目回答。

主持人黃瀞瑩念出紙條題目，有民眾問，「明年可以參加你的就職典禮嗎？」柯文哲霸氣表示「開放凱達格蘭大道讓大家參加」。

館長接著念出第二題，詢問平常怎麼保養好歌喉，柯笑稱，這什麼問題，平常沒有在保養的。館長再詢問第三題，是否願意再挑戰演唱會，全新的歌單？柯表示，「還要全新的歌單？這太困難，要訓練這個都不容易，還訓練全新的」。

館長繼續念題目，第四題則是好奇柯有沒有覺得委屈的時候？柯文哲回應，睡飽就好，只要第二天睡醒，就把昨天的事情忘掉了；第五題則是問說，什麼時候出專輯，柯文哲直呼「這什麼鳥題目」，隨後表示「把今天的做成CD就好。」

陳之漢最後指出，柯文哲這幾年幾的委屈，他這兩天懂，「大家在用網路、看新聞，這兩天館長被...」只要是事實就不怕大家來檢視，時間過久了大家知道誰對誰錯。

柯文哲最後自爆，剛才抽籤，事先有一題真的很怕被抽出來，陳宥丞問說，「柯文哲的初吻是什麼時候？」柯說，上一次學生在台大醫學院問這題，當時想出一個答案，「年代久遠不復記憶」，坐在台下的陳佩琪笑翻。