總部位於泰國曼谷的美諾酒店集團身兼酒店業主、營運商和投資商角色，目前旗下擁有8個酒店品牌，在亞太、中東、歐洲、美洲、非洲和印度洋的56個國家經營超過530家酒店和度假村，並計畫進一步拓展現有品牌，探索戰略收購機會。

來自加拿大的Ian Di Tullio為英國克蘭菲爾德大學取得市場行銷博士，並擁有加拿大皇后大學MBA學位、完成沃頓商學院的市場行銷數據分析高級管理教育課程，同時是多所大學的客座講師，常在全球各類商務、數位、忠誠度、數據分析和客戶互動主題活動發表演講。

Ian Di Tullio過去任職卡達及加拿大航空，負責多個客戶忠誠、數位行銷與分銷的創新專案。在加入美諾酒店集團前為雅高酒店集團歐洲商務長，領導歐洲與北非地區近3000家委託經營與特許經營酒店的商務管理與市場行銷等工作，蓋括經濟型至奢華型各市場。

Ian Di Tullio能流暢使用英語、法語和義大利語，不僅擁有大型跨國企業全球管理的豐富經驗，且在旅遊與酒店、航空、顧問諮詢、零售和媒體等產業，以專業經理人身份管理多文化團隊方面一直表現優異，工作足跡橫跨三大洲，在商務發展方面屢建佳績。

美諾國際集團兼美諾酒店集團執行長Dillip Rajakarier表示，Ian Di Tullio在推動商務發展方面擁有堅定決心，將成為集團核心團隊的重要一員，相信他能幫助公司進一步落實更多商務發展策略，擴大在全球的戰略布局。