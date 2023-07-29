杜蘇芮颱風降下豐沛雨量，使得原已乾涸見底的「台東市立湧泉公園」泳池重現滿水位，目前水深約150公分。（蕭嘉蕙攝）

台東市公所下周將進行台東市立湧泉公園排水口疏濬，預估高水位暫可維持2周。（蕭嘉蕙攝）

杜蘇芮颱風肆虐，台東各地滿目瘡痍，百害之中唯一利就是降下豐沛雨量，使得原已乾涸見底的「台東市立湧泉公園」泳池重現滿水位，今日不少民眾、遊客趁勢享受久違的人魚共游樂趣。台東市公所表示，下周將進行排水口疏濬，預估高水位暫可維持2周。

杜蘇芮颱風「唯一利」 台東湧泉公園池水受惠

「開心，好久沒有游泳了，現在的水位游起來很舒服！」，前游泳國手李先生表示，自從湧泉公園池水乾枯後，已經好幾個月沒有游泳了，得知颱風過後水位高漲，二話不說就來試試身手。

遠從桃園而來的遊客羅小姐也說，去年暑假來台東時，就曾帶小朋友到湧泉公園戲水，人魚共游體驗相當有趣，今天來得正是時候。

台東市立湧泉公園水源來自地下伏流水，近年因氣候乾旱，加上周邊建案工程抽取地下水，導致泳池水位持續下降，一度僅約10公分高，危及池內魚蝦生存，民眾也頓失游泳戲水的場域，所幸杜蘇芮颱風降下豐沛雨量挹注至泳池，目前水位已上升至150公分。

湧泉公園葉姓救生員表示，泳池排水口目前暫被泥沙淤塞，池水無法排出，才得以維持高水位，進行清淤後，恐怕又會流失池水。

台東市公所公園路燈管理所長葛時君表示，為避免持續降雨造成池水溢流，預計下周將進行清疏作業，至於水位高度暫可維持2周。