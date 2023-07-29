「柔道男神」楊勇緯29日在成都世大運柔道男子60公斤級，先後擊敗德國、阿爾及利亞與烏茲別克對手闖進金牌戰，面對日本21歲選手中村太樹，楊勇緯卻在比賽時間快結束前被對手搶下一本(一勝)，無奈拿下銀牌作收，但這仍是中華隊世大運隊史首面柔道男子獎牌。

楊勇緯從柔道男子60公斤級16強開始打起，對手是德國選手穆隆，楊勇緯只花1分26秒就取得一本獲勝，接著8強遭遇阿爾及利亞選手班拉里比，楊勇緯這次花了2分37秒取得一本取勝，順利闖進準決賽，寫下個人世大運最佳成績。

到了準決賽，楊勇緯這次碰上烏茲別克選手巴克提約洛夫，最後取得半勝驚險獲勝闖進金牌戰，對手是日本21歲選手中村太樹，雙方正規賽時間互有攻勢，可惜在比賽快結束前，楊勇緯一瞬間的鬆懈，被中村利用寢技拿下關鍵一勝，金牌希望也飛了。

其他中華柔道隊選手表現方面，男子66公斤級鄭彥銘止步16強；原本預估也有奪牌希望的女子48公斤級林真豪，意外在8強落敗，接著復活賽又輸韓國無緣爭牌；女子52公斤級林徐琬與女子57公斤級葉雅惠都在16強提前宣告淘汰。