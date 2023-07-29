前AV女優峰奈由果在引退後，以漫畫家身份出道，推出連載漫畫《三十小女人》並授權拍攝成電視劇，她的新作《我當AV女優的那些年》則是自傳漫畫，真實告白踏入AV業界的心路歷程。

TRE台北國際成人展今人8月復辦，《我當AV女優的那些年》中文版也在此際由大辣出版，出版社指出：「如果《AV帝王》男人的視角，看AV帝國的紙醉金迷和泡沫的破滅；《我當AV女優的那些年》，則是將被商品化的AV女優，重新變回了『人』」。峰奈由果以當女優那些年的所見所聞，以幽默口吻，毫不掩飾地揭露AV界的真實，那些拍攝現場的人事物，看似奔放實則暗藏血淚。

峰奈由果19歲還在就讀服裝專門學院時，因在酒店打工而結識電視節目主管，進而參加了明石家秋刀魚主持的談話節目《戀愛無事生非》，有一段時間常上電視，卻因為通告費低廉且簽約限制無法打工，為謀求生計她在東京街頭被「星探」發掘而踏入AV業界，入行4年於2009年引退。

峰奈由果揭露日本AV女優的片酬，「靠臉5萬，靠奶45萬，擁有電視演出經驗100萬」而150萬日圓已屬金字塔頂端「單體女優」行情，若是參與多人演出的AV擔任配角或路人角色的「企畫女優」，片酬僅5萬日圓。她因為擁有F罩杯和上過電視的經驗而以「單體女優」出道。

峰奈由果的第一部AV《戀愛情色生非》就銷售了3萬片，正當她以為要迎來人生巔峰時，經紀人殘忍指出「AV這種東西，基本上賣得最好的都是出道作品。再來銷售量只會一路下滑」。她也解碼AV女優的粉絲見面會，宅粉們往往會以一些話術來要求想要拍的姿勢，例如「請雙手抱胸」就是要把胸部往中間擠的意思！

中山大學社會系教授陳美華指出，此書以第一人稱視角，重新帶讀者認識真實生活中的AV女優，「不用將她們特殊化為特別可憐的受害者，或是只看到鏡頭前光鮮亮麗的那一面。」