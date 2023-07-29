金恩盃亞大二級女網賽今天落幕，中華隊雖因詹詠然「姿勢性過速心搏症」發作，輸掉首點單打，所幸18歲小將盧曼琳扮演救世主，先以6比3、7比5爆冷打敗紐西蘭一姐魯莉菲（Erin Routliffe），再與詹皓晴搭檔，於第3點雙打6比3、6比3擊退魯莉菲與歐特薇（Jade Otway），讓中華隊以2比1力克紐西蘭，明年將重返金恩盃亞大一級。

盧曼琳堪稱今天升級賽的MVP，中華隊謝淑薇、李珮琪均因傷免戰，教練團原訂讓詹詠然先扛首點單打，再與妹妹詹皓晴搭檔第3點雙打，未料詹詠然在第2盤宿疾發作，不僅以4比6、2比6不敵歐特薇，也無法按計畫參與雙打。

「我的症狀又發作了，打到第2盤2比1領先時，我的精神不佳，球都看不清楚，心想撐到最後看看會不會好轉，結果還是沒有辦法。」連兩天單打出賽的詹詠然賽後難掩落寞，表示自己罹患的「姿勢性過速心搏症」大約是在2012年發現，如果太累、過度疲勞，睡眠品質不佳，一直處在高壓環境，病症就會發作。

「姿勢性過速心搏症」是因腦血流不穩定，引起精神不繼，發作時全身會沒力，無法專注，嚴重時整個人會有下陷的感覺，偶爾還會暈眩。但詹詠然強調這不是暈眩症，只是落寞未能替團隊拿下勝利。

幸好盧曼琳挺身而出，面對高了她將近20公分，女單世界排名594的魯莉菲，盧曼琳毫無懼色，緊守底線，以上旋球不斷瓦解對手強攻，並製造對手失誤，一遇短球就上前攻擊，展現強烈的鬥志。單打爆冷獲勝後，盧曼琳接受防護員按摩，稍事休息再與大腿拉傷的詹皓晴出戰，共替中華隊搶下兩點勝利。