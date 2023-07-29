科幻電影中，人類進入冬眠艙沉睡數百年，醒來後已身在另一個時空，這種「為生命按下暫停鍵」的能力，已經出現在動物身上。德國和俄羅斯研究團隊最近發表研究，指出在西伯利亞永凍層出土的線蟲（roundworm），在地底待了4萬6千年後，經過「解凍」過程竟然奇蹟復活！透過研究牠們的基因，科學家期盼能找出保育物種的方式，甚至強化人類的生存韌性。

根據CNN、《紐約郵報》28日報導，科學家指出，這些線蟲來自永凍層表土下40公尺，已經沉睡了4萬6千年，與牠們同期的動物包含長毛象、劍齒虎和巨駝鹿，現在都已經絕跡。

位於西伯利亞永凍土層下的線蟲，經過沉睡4.6萬年後，如今奇蹟甦醒並繁殖下一代。

這麼多年來，線蟲的生命都處於「隱生」（cryptobiosis）的狀態，也就是生命為了應付極端環境，將新陳代謝降低到極致，進入了一種介於生與死之間的灰色地帶。

更令人訝異的是，這些過去被認為滅絕的線蟲，甦醒後不僅適應良好，能順利存活，還在科學家的協助下繁殖了100代。

A female microscopic roundworm that spent the last 46,000 years in suspended animation deep in the Siberian permafrost has been revived and has started having babies in a laboratory dish. https://t.co/3h5kLxyqR6 — The Washington Post (@washingtonpost) July 28, 2023

研究顯示，這種線蟲似乎能產生一種海藻糖（trehalose），有助於保護細胞，讓牠們在寒冷、缺水的條件下存活。

科學家認為，透過了解這些動物的基因組，或許能幫助我們保育瀕危物種，甚至用來提升人類適應環境的能力。這項研究已發表在國際期刊《公共科學圖書館：遺傳學》（PLOS Genetics）。