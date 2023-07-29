BOSE音響店進駐遠百花蓮，藝人竇智孔現身一日店長。（花蓮遠百提供／王志偉花蓮傳真）

東部首家頂級音響BOSE進駐遠百花蓮店，開幕合影。（花蓮遠百提供／王志偉花蓮傳真）

為了讓百貨公司有更完整購物娛樂，花蓮大型百貨公司遠百花蓮店引進東部首家知名音響進駐，藝人竇智孔化身一日店長，帶著許多愛好音響家電民眾搶先體驗，台灣首位將原住民元素橫跨電音的知名DJ汝妮，也受邀使用BOSE音響演出，民眾隨節奏搖擺反應熱烈將氣氛炒熱高點。

東部首家門市開幕今天邀請BOSE授權經銷商宏驜暨BOSE花蓮遠百專賣店總經理鍾原軒、BOSE全國業務經理Paul、遠百花蓮店長黃永芳經理及知名藝人竇智孔來到現場參與剪綵，現場如同小型見面會。

竇智孔表示，很開心來到遠東百貨花蓮店擔任BOSE一日店長，平常除了工作就是帶著小朋友四處跑，回家就想放鬆聽音樂，BOSE厲害的杜比全景聲功能，在家也能享受在電影院的感覺，想帶領大家深入體驗全景聲功能的臨場感。

知名網紅林比比開幕現場，親身體驗BOSE無線消噪耳機，對於降噪功能讚不絕口；DJ汝妮使用BOSE音響演出，民眾隨節奏搖擺，氣氛很嗨。

開幕期間店家更祭出3大亮點，包括當家熱銷家庭娛樂揚聲器和無限低音組合、網路評選降噪第一名的消噪耳塞II與智慧型揚聲器，都有超殺折扣及加贈好禮，開幕首週還有來店打卡送限量好禮。

BOSE花蓮遠百專賣店總經理鍾原軒表示，BOSE一直以提供更美好的體驗為目標，全新花蓮遠百專賣店希望帶給消費者不只是聲音的體驗，還包括力量、熱情、滿足和感受。此外，暑假也是許多民眾選購3C商品的旺季，希望透過旗艦店，打造出一個讓大家可以靜心體驗、自在悠遊的場域，把優質的音樂帶給更多的人，感受聲心合一的力量。

遠百花蓮店長黃永芳表示，BOSE花蓮遠百專賣店準備了2波開幕活動，7月29日至8月1日到場試聽BOSE家庭娛樂揚聲器900，然後拍照打卡按讚粉絲頁，同時於BOSE花蓮遠百門市的Google評論留下5星好評 即送星巴克飲品券，每日限量30名。8／2-8／8來店打卡拍照任一商品按讚粉絲頁，並且標記BOSE花蓮遠百門市，即送BOSE限量馬克杯1個，每日限量20名。