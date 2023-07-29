農委會即將在8月1日升格「農業部」，政院發言人林子倫28日表示，農委會主任委員陳吉仲將出任農業部長，引發熱議。對此，一份最新網路投票針對「陳吉仲成為首任農業部長的人事案」進行滿意度調查，有4萬人參與，超過9成民眾對此表示不滿意，其中有八成四民眾更是投下「超級不滿意」。網友也痛批，「蛋價恢復了，但加蛋還是要15元啊，漲了就不會跌啦」。

對於將擔任農業部長，陳吉仲稱，「將率領農業部所有同仁全力以赴達成目標，不忘初衷，與所有農漁民朋友，共同打拚，壯大台灣農業的行列，帶動台灣農業永續發展。」

《中時新聞網》YouTube頻道今(29日) 針對發起網路投票，截至下午5點已有4萬人投票，對於「陳吉仲已確定成爲首任農業部長，請問你滿意嗎這項人事案嗎？」認為「非常滿意，適才適所」的民眾僅有5%、認為「滿意，還可接受」僅有2%。「不滿意，政績不佳」的民眾有7%，認為「超級不滿意，只會政治服務」的民眾更高達84%。無意見3%。

網友也留言轟：「我看蛋價恢復了，但加蛋還是要15元啊，漲了就不會跌啦」、「以他這種只會補貼+幹話的水準都能當部長，那國小學生都能參政了」、「現在知道選錯黨真的很可怕了嗎？爛屎了」、「完全可以理解執政黨目前操作，上次那個出軌的也是升官，都在比誰爛誰晉升」、「連雞蛋都搞不好，還能當部長，進口蛋放到過期」、「農委會就可以撒幣補貼政策了，升級農業部應該是可以撒更多吧」。