趁著中颱杜蘇芮來襲，2名男子趁颱風夜潛入恆春知名生態園區偷2隻小鹿，造成其中一隻失溫死亡，警方逮獲2名竊嫌；業者則在稍早分享小鹿照片，更期盼「類似的事件往後都不要再發生了。」

業者稍早表示，謝謝近日大家的關心，小鹿們已經找到了！失竊的小鹿「大街」與「小草」在警方允許下，已經帶回園區照顧。但「大街」因嚴重失溫，我們用熱敷袋、電熱毯、吹風機、灌食餵奶、按摩連續4個小時不間斷，仍然宣告不治；「小草」則在喝到媽媽的母奶後，情緒已較為穩定。

至於被拋棄的「薯條」經獸醫初步評斷，有骨折及內傷情形，將送往屏科大接受治療，會陸續將治療情況與大家分享。

業者表示，除了上述3隻被帶走的鹿外，鹿舍裡的鹿因過度驚嚇不斷衝撞護欄與逃竄，過半的鹿身上均有大小不等傷口，為了讓梅花鹿們較為安心，近日皆是由牠們最熟悉的資深飼育員陪同過夜、安撫情緒。

最後還是想跟大家呼籲，如果對於梅花鹿有任何的好奇，歡迎直接與我們聯繫與討論，只要是合理的範圍內，我們一定會大力的協助，現今犯嫌已落網，也衷心期盼類似的事件往後都不要再發生了。