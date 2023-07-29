女星隋棠和先生Tony結婚後，育有3個小孩，她工作之餘時間都會全心陪伴孩子們成長，一家五口幸福美滿令人稱羨。最近隋棠才與家人結束夏威夷度假回台，今（29）日傳出在修剪植物時，遭生鏽園藝剪插進小腿；怎料，她竟忍痛陪孩子吃完飯才就醫，已打了破傷風處理傷口。

隋棠今日下午無預警在IG限時動態透露自己受傷一事，對園藝有興趣的她，在家中修剪植物，手滑後園藝剪掉落地上，反彈起來直接插進小腿，她補充說那是一把生鏽的剪子。

隋棠透露自己遭園藝剪插進小腿。（圖／摘自隋棠IG）

不過，隋棠受傷後並未立刻就醫，「決定先陪孩子吃完午餐」，之後才到附近診所處理傷口；而醫師詢問她，「想縫媽？」，但她不想只好先打一針破傷風，打針後也讓她無奈地表示，「這針…有痛」。

日前隋棠才在社群上分享不久前與家人到夏威夷玩了1個月的心得，更曬出穿比基尼大解放的辣照引起討論，如今小腿受傷也讓不少粉絲很擔憂，希望她早日康復。