過去有許多家長忽視、不願接受孩子有發展遲緩的跡象，桃園近幾年積極宣導並鼓勵家長替孩子申請鑑定，特教學生平均每年成長3％，考量特教生越來越多，為此今年大幅增加41班，教甄開缺更高達124名。

教育局指出，為了讓有發育遲緩等症狀的孩子能盡早接受治療和接受特殊教育，這幾年利用各種管道積極宣傳，鼓勵有疑慮的家長替孩子申請特殊教育學生鑑定，而特教學生人數攀升更顯示越來越多家長有正視孩子的問題，並勇於尋求解決辦法。

學前特教巡迴輔導老師游美玲說，學生若經特殊教育鑑定，市府會造冊並轉送學前特教資源中心，再評估個案是否真的有特殊教育的需求，巡迴輔導老師會採取機動性深入各校，依個案狀況選擇入班觀察、抽離式一對一或一對多等上課模式輔助學生。

教育局統計，2019年至2022年特殊教育學生人數由1萬1833名逐年增加至1萬3079名，平均每年成長3％，考量特殊教育學生人數增長，桃園市每年都會增設各類特殊教育班，滿足學生的需求，目前師生比約維持1比9，而今年身心障礙類特教班總計增設41班，包括學前18班、國小17班、國中3班及高中3班，為歷年來增班最多的1次。

教育局說，因應特教班級大幅增班，特教老師的教甄缺額也隨之提高，今年教甄共計開缺124名，分別為學前43名、國小60名、國中16名及高中5名，預估可有效降低師生比。此外，桃園市去年身障特教代理教師比率約為20％，經積極增班和開缺後，預估特教代理教師比率可降為16％，將逐年增設各類特殊教育班及招聘正式特教教師，滿足各區身心障礙幼兒特教需求。