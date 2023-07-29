近年來糖尿病的治療增加了很多口服以及注射型的藥物，合併使用可以讓血糖得到較好的控制。本文將分享注射型糖尿病藥物的施打方式及藥物在使用與保存方面的注意事項。

●注射型糖尿病藥物的注射部位

注射型糖尿病藥物主要可分為胰島素與腸泌素等類的藥物。腸泌素可以增加胰島素的分泌、抑制升糖素的分泌、延遲胃排空、產生飽足感。胰島素與腸泌素合併使用可以增加控糖的效果。

胰島素又可分為筆型胰島素，一般瓶裝胰島素。筆型胰島素可以減少瓶裝胰島素需要抽取的步驟，降低劑量抽取錯誤的風險，使用上更佳安全與便利。

使用注射型糖尿病藥物首先要了解注射部位的選擇，一般建議的注射部位是上臂、大腿、臀部以及腹部。在同一部位重複注射容易造成脂肪組織的壞死與萎縮，可能會造成注射部位凹陷或是變硬，所以建議要不斷地輪替注射部位。

●藥品的保存方式

未開封的胰島素應依照保存期限，存放在冰箱中以2-8°C保存。已開封的胰島素應放置在室溫陰涼處勿超過30°C，可存放4-8週不等，依不同藥物，室溫存放時間不同，請參照仿單。若室溫太高建議放置在冰箱內保存。

若外出旅行應將胰島素放置於隨身行李，不宜放置在車內或飛機行李艙中，以免溫度過高。

注意事項

・依照醫師指示注射劑量。注射完15-20分鐘應進食以避免低血糖。

・使用過的針頭應妥善處理，用堅固不易刺穿、可密封的罐子存放，並帶至醫療院所集中處理。

・筆型胰島素施打時因針頭較短不用捏起皮膚，但若是用胰島素針筒因針頭較長，應正確捏起皮膚再行施打。

・減輕注射疼痛的方法：胰島素自冰箱中取出時可以放置於室溫中回溫5-10分鐘，以減少因溫度過低的刺激而感到疼痛。注射或拔出時不要改變方向，且不要重複使用注射針頭。

・注射後要繼續按壓不要放開按鈕，停留10-15秒。以確保注射的藥液不會漏出影響劑量。

・不可按摩或熱敷以免加速藥物吸收。

・注射部位如有硬塊腫脹瘀血疼痛等狀態，應更換注射部位並告知醫師。

・注射胰島素有可能會有一些過敏反應產生，像是皮膚紅腫、搔癢等。若過敏的症狀沒有隨著時間減輕，可與醫生討論更換胰島素的種類。

結語

正確地施打胰島素不但可以保護胰島細胞，更能避免糖尿病的惡化，讓糖尿病友更能有效地控制血糖，維持良好生活品質。

本文轉載自臺大醫院雲林分院