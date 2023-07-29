杜蘇芮颱風過後，雲林縣平原區傳出玉米、甘蔗倒伏，青蔥浸水、葉面破損災情；沿海地區蚵棚也因強風大浪而受損，縣農業處29日表示目前農損情況尚未達天然災害現金救助標準，但可能會有延遲性災損，漁損則尚未接獲通報，將持續追查統計，預計31日會有較明確數據。

根據農業處災情速報，食用玉米共倒伏約100公頃，包括元長鄉50公頃、土庫鎮40公頃、東勢鄉5公頃、麥寮鄉2.5公頃、崙背鄉2公頃、大埤鄉2公頃；元長鄉青蔥浸水、葉面破損約10公頃；東勢鄉原料甘蔗倒伏約5公頃，初估損失金額約450餘萬元。

農業處表示，此次颱風的雨勢不大，但有較強風勢出現，風雨主要集中在28日白天，有些農作可能因強風倒伏，地勢低窪農地若排水不良，也會造成淹積水，目前縣府與公所相關人員持續進行災損統計中，預計31日會有較明確的數據資料。

雲林沿海漁民說，沿海地區因颱風風浪很大，其中以台西地區情況最嚴重，外海蚵棚受損相當多，離岸愈遠情況愈嚴重，大家忙著出海搶修，有些漁民則直接將蚵棚拖回岸邊，能補修就補，不能補只好報廢，損失尚須評估。

漁民指出，雲林沿海因被編列為離島工業區，加上很多蚵棚沒有養殖登記，無法申請政府相關補助，目前只能先將受損情況拍照錄影存證，日後再設法尋求管道補助，若相關單位認為不符合補助標準，漁民只能自行吸收損失，大家都很無奈。