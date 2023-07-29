經濟部最新統計數據出爐，臺中市今（112）年第二季包括商業登記家數、公司登記家數、新登記工廠累計家數、特定目的用地變更核准數及投資臺灣三大方案家數等九項指標勇奪全國第一！同時，「台灣世界新聞傳播協會」也在日前公布「全國縣市施政滿意度調查」，臺中市在11大施政項目奪下十金一銀榮登六都之冠，「經濟發展」項目更連續兩年蟬連金獎，臺中市經濟表現獲雙重肯定。經發局長張峯源表示，臺中經濟表現持續亮眼原因，不外乎美中科技戰全球供應鏈重組，臺中擁核心區位及關鍵零組件產業聚落，吸引企業投資落地，加上各項重大經建設施陸續到位、283萬人口紅利，及市府經濟振興政策等各項因素。在民生經濟方面，市府搭配中央普發現金政策，首創推出「振興經濟三部曲」透過一連串物調券發放、獨創「臺中鍋烤節」，以及振興百工百業的「臺中購物節」，加上結合經典棒球賽、搖滾臺中、爵士音樂節及國慶焰火的「國慶黃金周」，成功將臺中打造成慶典城市，不斷創造內需，刺激消費。根據經濟部投資台灣事務所統計，自108年至今年7月初，經濟部投資台灣三大方案核定臺中家數277家六都居冠，蓬勃的投資也讓企業商辦需求大增，內政部統計數據顯示，臺中市今年1-5月核發建照總樓地板面積達236萬平方公尺，其中辦公類核發建照總樓地板面積相較去年同期成長36萬平方公尺，2項營建數據都是六都第一。經發局長張峯源指出，除了亮麗的投資及營建數據外，本次中央公布的第二季公司、商業指標，臺中市相較去年同期，商業登記家數成長4,383家，成長率約3.49％；商業登記資本額成長10.21億元；公司登記家數成長3,738家；製造業方面，自109年至今年6月，臺中市新登記工廠家數累計達4,457家。臺中也展現工廠合法化決心，自110年6月「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」發布至今年7月18日止，臺中核准特定工廠案件達1,897家，其中有103家業者申請核定用地計畫，目前已核定12家用地計畫書，展現全國第一的高效率。張局長補充，本次指標考量111年度的青年失業率與營利事業家數成長數2項指標已於上季公布，為呈現最新數據，第二季不再列入，另因六都經濟發展狀況，部分名次互有更迭，如本次商辦核發建照總樓地板面積成長數奪下第一名，核發建照金額則為第三名，完整呈現臺中經濟各面向變動趨勢。經發局補充，臺中大型商業投資陸續有新進展，包括三井東區LaLaport全館開幕、烏日高鐵娛樂購物城宣布力拼今年動工、北屯漢神州際購物中心工程進度超過7成；市府招商案也傳捷報，捷運綠線市政府站（G9-1）、豐富專案設定地上權案，都在今年陸續簽約，隨著位於水湳經貿園區的臺中國際會展中心工程進度超過8成，綠美圖與水湳轉運中心亦有明顯進展。未來3-5年內，重大建設陸續到位，可望再次推升臺中國際城市能見度，落實盧市長「前店、後廠、自由港」經濟富市三政策，為臺中經濟發展再創佳績。（臺中市政府經濟發展局廣告）