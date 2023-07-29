有些人平時看起來溫順乖巧、個性內向不善言詞，然而一談戀愛卻發現，隱藏在他們的內心之下，有著讓人跌破眼鏡的反差形象，知名運勢網站《摘星工廠》就點名金牛、雙子和雙魚座，不談戀愛不知道，一陷入戀情後會讓所有人嚇一跳。

▍金牛座

金牛座對外總是一副忠厚老實、做事溫吞的形象，讓不少人誤以為他們是乖乖牌，但其實他們有著外冷內熱、狂野不羈的性格，骨子裡相當叛逆，尤其面對愛情，倔強的他們一心要按照自己的意思去戀愛，選擇的對象往往會讓身邊的人跌破眼鏡，不過就算外人不看好，金牛座也不在乎，而是談一場盡興的戀愛。

▍雙子座

不同於多數人傳統保守的觀念，雙子座思想前衛、有主見，不管別人怎麼評價，他們內心從來不會有所動搖，面對感情同樣如此，畢竟喜歡什麼樣的人，只有自己最知道，因此不談戀愛則已，一談起來絕對會嚇到身邊的人，因為雙子實在太有個性了。

▍雙魚座

雙魚座個性溫順和善，但其實乖乖牌的外表下，掩藏的是一顆想要與眾不同的心，尤其是面對感情，很可能是擇偶標準讓人詫異，也可能是彼此之間的相處模式跌破眾人眼鏡，總之，雙魚座的戀情經常會出乎眾人意料之外。