勞動力發展署中彰投分署劉秀貞分署長(左)與資深業務督導李維欣(右)合影

勞動力發展署中彰投分署資深業務督導李維欣，3年前開始投入中彰投區強化社會安全網業務督導的職務，為提供弱勢者更多協助，她帶領團隊大力推動「協助弱勢失業者駐點服務計畫」，至今已成功協助1000多人就業，獲頒112年強化社會安全網績優團體與有功人員。

李維欣進入中彰投分署就職後，前5年擔任求才區就業拓展員，服務逾500家廠商、累計開發超過5千個職缺；3年前她接手中彰投區強化社會安全網業務督導，致力於培訓工作人員開發友善廠商與社會福利機構，提供弱勢者職缺及物資等幫助。

為更廣泛幫助弱勢者，李維欣提出「協助弱勢失業者駐點服務計畫」，連結中彰投三縣市26處社政、司法、矯正等網絡單位，由就業中心人員提供駐點服務，並運用專業職能建置「雲端駐點預約表單」，可即時接收駐點預約情況；此外，她也督導團隊運用「失聯3＋2」措施，讓失聯率降至16％以下。

中彰投分署表示，政府2020年開始推動「強化社會安全網計畫」，提供社區更全面的支援與資源，因服務對象多為低收或中低收入戶、脆弱家庭等弱勢失業者，他們容易因自信心不足而對於重返職場感到退縮，就常發生轉介後聯繫不到或服務中途失聯的情況。

李維欣落實照顧弱勢失業者就業，今天獲行政院長頒「強化社會安全網績優督導」獎表揚，她說，藉由「協助弱勢失業者駐點服務計畫」及「雲端預約系統」完成個案轉銜機制，讓有需要的人獲得即時協助，能透過團隊合作幫這個計畫「固網」是最大的收穫。