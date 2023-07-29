「糖尿病」對一般人來說可能經常聽到，又或者邁入中年後身邊親友就有不小的機率，可能患有這個被人稱為「富貴病」的疾病。究竟「糖尿病」發生的原因為何？有哪些類型？又會有哪些症狀？我的血糖偏高是不是已經得到糖尿病？罹患糖尿病後又該怎麼注意自我日常照護呢？

●糖尿病發生的原因

糖尿病的發生與遺傳有關，但肥胖、飲食不當、情緒壓力、懷孕、藥物，也可能促使糖尿病的發生。糖尿病是一種慢性的代謝異常疾病，因為體內胰島素（Insulin）缺乏或功能不全， 對醣類的利用能力減低，甚至完全無法利用而導致血液中葡萄糖濃度過高，久而久之便可能會導致其他嚴重的問題，如心臟病、腎臟病、視網膜病變（嚴重時甚至可能造成失明）等。

●常見的糖尿病類型

• 第一型糖尿病：因自體免疫或病毒等問題造成，患者體內會產生抗體，使得胰島素分泌功能嚴重缺乏及衰竭，必須終生以胰島素治療來控制病情，好發於幼童、青少年時期。

• 第二型糖尿病：發生原因是由兩個基本缺陷所造成，一個是胰島素抗性、另一個則為胰島素分泌障礙。其中胰島素抗性對於第2型糖尿病的發生，比胰島素分泌障礙更重要。患者身體出現胰島素抗拒，使得「肝臟、肌肉和脂肪等」組織細胞，無法對胰島素產生適當反應。除了基因遺傳外，與不良飲食習慣、肥胖及缺乏運動等因素有關。好發對象以中、老年人為主，近年來患者有年輕化趨勢，約有90%的糖尿病人屬於第二型糖尿病。

• 妊娠糖尿病：指懷孕前沒有糖尿病病史，但在懷孕時卻出現高血糖的現象。由於妊娠期間女性身體會發生很大的變化，加上生活飲食習慣可能導致血糖異常，若好好配合醫師進行血糖控制，此類型糖尿病可能於產後消失。

●糖尿病的診斷

• 典型糖尿病症狀（三多一少：吃多、喝多、尿多、體重減少），且隨機血漿糖值（無論空腹與否的任意時間測得的血糖值）超過200（單位：mg/dl, 毫克/分公升）

• 空腹8小時後血糖超過126 mg/dl

• 空腹口服75公克葡萄糖後測試（此檢查稱為葡萄糖耐受試驗），2小時的血糖值超過 200 mg/dl

• 糖化血色素 (HbA1c) 6.5%

其中第1項只要符合一次即可診斷為糖尿病；第2~4項需要符合條件達兩次以上，或是第2~4項中有兩項同時符合，即可診斷為糖尿病。

●糖尿病的自我照護

美國糖尿病衛教協會(American Association of Diabetes Educators) 提出了「AADE7 Self-Care Behaviors®（糖尿病自我照護行為）」，目標在於協助糖尿病人，達到最佳的血糖控制，共有7項，分別是：

• 健康飲食

被診斷糖尿病，並不代表就要放棄所有美食，實際上，大部分食物都是可以吃的。重點在於要學會「吃什麼、怎麼吃、吃多少」！要認識6大類食物，訂定飲食計畫，達到健康飲食的目標。

• 保持運動

根據個人情況，制定適合的運動菜單，目標以增加肌肉、減少脂肪為原則，對於血糖控制會有很大幫助。此外，還能夠提升肌力、增加骨密度、降低血壓及預防心血管疾病。

• 監測血糖

藉由詳細的血糖紀錄，可以了解每天所吃的食物，對於餐後血糖的影響，進一步幫助自己調整飲食內容。要學會驗血糖的技巧、驗血糖的時間、如何記錄血糖、判讀血糖數據等。

• 藥物治療

除了血糖藥，還可能會使用胰島素，服用降血壓藥、降血脂藥等，來降低心血管疾病風險。此外，也有定期接種疫苗的必要性，如：流感疫苗跟肺炎鏈球菌疫苗。

• 解決問題

本身有糖尿病時，要學會調整自己的飲食、知道何時該檢查血糖、以及該如何進行運動，讓自己的血糖數值，可以落在安全的範圍內。

• 降低風險

糖尿病會有很多相關併發症，我們可以使用 ABCDEFG 七項重點來做為照護依據，這七項重點分別是：1.建議(Advice)；不抽菸、健康飲食、控制體重、運動、2.血壓(Blood pressure)、3.膽固醇(Cholesterol)、4.藥物(Drugs)、5.眼睛(Eyes)、6.足底(Foot)、7.血糖(Glucose)。

• 健康應對

糖尿病不只會影響生理，也可能對心理造成壓力； 我們可以藉由一些方式來抒解壓力，如尋求支持、運動、正向思考，學習跟糖尿病相處，覺察到自己的情緒波動，並且把情緒跟糖尿病照護人員討論，可以讓自己過得更輕鬆自在。

本文轉載自臺大醫院雲林分院