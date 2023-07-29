南投縣文化局長林榮森推廣南投客家文化不遺餘力。南投縣政府提供

南投國姓客家庄一日遊讓民眾感受不同的南投客家文化 。南投縣文化局提供

2023南投縣客家文化節系列活動「客庄走讀一日遊」，今天在國姓鄉向陽咖啡莊園登場，來自各地的親子同遊，親手沖咖啡、手作麻糬，體驗國姓客庄的獨特魅力。

副縣長王瑞德說，南投縣客家族群超過8萬人，分布在13鄉鎮市，其中國姓鄉是最有特色的客庄，不但有珍貴的文化資產，豐富的農產，濃濃客家風情，還有全國知名的咖啡產業，今年客家文化節以多元形式呈現，透過全國知名的國姓咖啡、香茅產業，以及手作客家麻糬、造訪百年糯米橋園區等，希望讓民眾更深入了解客庄文化。

南投縣文化局長林榮森表示，「客庄走讀一日遊」就是要推廣客家產業，國姓咖啡經過20多年推廣，已經成為客庄重要產業，品質也受到國人肯定，縣府對於客庄各項產業輔導轉型一向不遺餘力，希望提升客庄產業競爭力，帶給客家鄉親更大的經濟效益。今年除了透過客家文化節推廣客庄咖啡外，也將在8月份桃園的世界客家博覽會上行銷南投在地客庄咖啡，讓更多人了解南投客家產業。

今天「客庄走讀一日遊」活動中，除在向陽咖啡莊園品嘗在地精品咖啡，手作咖啡凍外，也到阿坤香茅工坊體驗香茅純露泡腳，小品真柏盆栽DIY、客庄麻糬-牛搵水DIY等，並參訪全國高速公路八景之首的橋聳雲天綠雕園區，以及到縣定古蹟-糯米橋巡禮，見證客家百年歷史之美。

下午縣府文化局演講廳也舉行「名人講座」，邀請曾演出多部客家戲劇、以及擔任客家節目主持人的資深演員劉瑞琪，以「客家戲劇中展現的人生」為主題，分享豐富的人生經驗及對客家文化的想法，吸引許多民眾前往聆聽。