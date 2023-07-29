詹姆士曾被網友虧只會教簡單的菜。（粘耿豪攝）

名廚詹姆士今（29日）出席酒莊品牌活動，他身為料理職人與主持人，近年實境節目在台蔚為風潮，想挑戰看看？詹姆士坦言：「我可能不大適合。」表示平時主持外景節目就「很實境」，反差不大，「你現在看到我就跟節目上一模一樣，要窺探我的另一面，沒有這種事」。

詹姆士認為實境節目看的不是節目，而是藝人的個性，「好比說這個演員我們沒有看過私底下的他，可以透過實境節目感受到他的真實個性。」他曾被推薦過參與實境秀，卻有製作單位擔心他無法讓觀眾感到驚喜而遭到打槍，不過卻有擔任來賓的經驗，對於不停機的拍攝方式，嚇得他說：「連想上個洗手間都不敢，用憋的。」

詹姆士的個人YT頻道目前多達118萬訂閱數，他說今年已到新加坡、日本出外景，不諱言影片成本很高。修杰楷據悉是他的粉絲，詹姆士誇：「他很愛做菜我覺得很棒，因為美食節目多了，這10幾年來喜歡做菜的男生也多了。」

面對網友酸言酸語，詹姆士說：「一定有的啊，視而不見就好了。」笑說被虧過只會教簡單的菜，「不然我要教很難的菜嗎，你做得到嗎？又不可能這樣跟他（網友）吵起來」，即便有些無奈，他仍感謝網友把影片看完，想想也算是一種賺到。