新生代女星宋祖兒是童星出身，在《寶蓮燈前傳》出演小哪吒，靈動可愛的演技讓許多觀眾印象深刻，成年後外貌神似張柏芝，被網友稱是「小張柏芝」，拍攝陸劇《舌尖上的心跳》時與阮經天傳出戀情，被傳是差16歲的「叔姪戀」，後來阮經天去年2月低調認愛圈外女友，兩人戀情告吹；近日颱風影響台灣與大陸沿海地區，不時傳出颱風災情，女星宋祖兒慶祝殺青卻寫下「殺青日颱風來歡送」，遭到大批網友砲轟。

25歲大陸女星宋祖兒近日拍攝商戰劇《艱難的製造》，29日她發文透露劇組殺青，並曬出多張片場花絮照，其中一張是拍窗戶的雨水照，上面寫著「殺青日颱風來歡送」，而根據陸媒報導，颱風杜蘇芮造成大陸福建72.46萬人受災，約12萬人被緊急轉移安置，直接經濟損失5227萬元，有39人受傷，超過50萬戶停電，多地嚴重淹水。

女星宋祖兒發文引發爭議。（圖／微博）

因此宋祖兒的發言引起大批網友不滿：「沒腦子」、「發現好多208（明星）沒有一點點社會輿論敏感性，說句不好聽的就是，太過於高高在上，沒有同理心」、「傻一點倒沒事兒，蠢可真是致命啊」、「應該沒什麼惡意，只是沒想這麼多」、「208都是有病嗎？我們基層抗颱那麼辛苦。整夜整夜通宵抗颱風、轉移老人，208覺得這很好笑麼？很開心？」、「早上五點，我們社區後面的南山公園突發山洪，現在看到這個，我只想問候她」、「知不知道最近沿海多少人受災啊」。

對此宋祖兒刪除貼文，重新發文道歉：「之前發佈的微博中，我的圖片配文很不合適，是我考慮太不周全，完全忽略了當下颱風天氣已經嚴重影響到了大家的生活和工作。非常非常抱歉，問題微博我已經刪除了，今後我一定更加謹言慎行，感謝大家對我的提醒。惡劣天氣也請大家務必注意自身安全！」宋祖兒的粉絲則在留言區勸告讓她好好反省，沒有不分是非維護偶像，認錯態度十分良好。