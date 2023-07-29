▲生活節現場還有趣味的表演與親子活動，圖為表演團體請小朋友一同上台伴奏，相當歡樂。（徐佑昇攝）

▲基隆市文化基金會執行長江亭玫表示，今年的生活節以「日系、海洋」為主題，期待透過多元而豐富的文化體驗，讓沙灣將再次成為市民和旅客的日常休閒場域。（基隆市文化基金會提供／徐佑昇基隆傳真）

▲沙灣生活節現場有相當多適合拍照打卡的裝置。（徐佑昇攝）

▲基隆市議員許睿慈表示，大沙灣先前是海水浴場也是清法戰爭的據點，同時也有日式官舍。歡迎遊客基隆來體驗浴衣打卡，以及日式和風的歷史文化。（徐佑昇攝）

▲今年度的「沙灣生活節」現場有獨特的浴衣體驗活動可美拍打卡，圖為體驗之說明。（徐佑昇攝）

今年盛夏體驗和風來基隆！由財團法人基隆市文化基金會與水水文創聯手策畫的「沙灣生活節」於29日正式開幕，活動內容豐富多樣，包含浴衣體驗、日風文創市集、手作體驗、展演活動、親子活動等。透過連續三個周末的生活節，讓民眾從休閒生活中感受歷史、藝術與文化。活動將於7月29日至8月13日期間每個周末限定舉辦。

基隆「沙灣生活節」登場 周周體驗浴衣打卡 共遊親子文創市集

基隆市文化基金會執行長江亭玫表示，基隆是台灣的「起點城市」，在歷史上扮演重要的角色，從城市空間的演變可見證基隆發展的脈絡。落成於1929年前後的要塞司令部校官眷舍，為當時日本人於基隆所設的校官宿舍群，眷舍後方是全台第一座海水浴場「大沙灣海水浴場」，在當時可謂「海景第一排」建築。

江指出，為提升沙灣歷史文化的生活體驗感與邀請更多民眾參與，基金會策辦以大沙灣歷史園區為基地的「沙灣生活節」，融合文資場館、特色體驗和娛樂活動等元素。

今年的生活節以「日系、海洋」為主題，期待透過多元而豐富的文化體驗，讓沙灣將再次成為市民和旅客的日常休閒場域。此外，基金會預計在8月底於基隆要塞司令官邸、校官眷舍完成數位導覽系統建置，以更便捷的方式提供民眾了解沙灣歷史文化。

而市議員許睿慈也與民眾一同體驗浴衣打卡的樂趣，許表示，這次生活節舉辦的地點大沙灣，先前是海水浴場也是清法戰爭的據點，同時也有日式官舍，歡迎大家來體驗浴衣打卡，以及日式和風的歷史文化。

基金會補充，活動期間除「沙灣生活節」外，每周五、六、日與周一下午2點至6點將同時開放基隆市市定古蹟「要塞司令官邸」與「基隆要塞司令部校官眷舍」供民眾參觀與拍照留影，而因應文化資產保護，古蹟內將實施人流控管。相關活動與抽獎資訊請關注基金會官方臉書粉絲專頁查詢（https://bit.ly/43EbJIy）。