美國國防部長奧斯汀和國務卿布林肯29日在昆士蘭省首府布里斯本，與澳洲防長馬勒斯及外長黃英賢舉行年度「澳美部長級磋商」（AUSMIN）。這是澳洲自2019年後首次舉行美澳防長、外交「2+2」會談。雙方會後宣布，美國將擴大在澳洲的軍事足跡，並協助澳洲在2025年開始生產制導多管火箭系統。

奧斯汀在會後說：「我們正與澳洲國防工業合作推動多項互惠互利倡議，包括幫助澳洲在2025年實現生產制導多管火箭系統的目標。」另外，美國還簡化採購程序，讓澳洲可以更快取得首選彈藥。

馬勒斯說，他希望澳洲可以在2年內開始生產飛彈。馬勒斯說：「我們對在這個國家建立制導武器和爆炸性彈藥企業改採取的步驟感到非常滿意。」他稱讚該項目促進了澳洲的國防和工業基礎。

澳洲將在該項目中開發制導多管火箭系統，即所謂的「GMLRS」。在美國，GMLRS是洛克希德．馬丁公司為使用M270 MLRS和M142「海馬士」多管火箭系統」（HIMARS）所生產，具有加強射程的227公厘口徑高精度炮彈系列。

今年1月5日，澳洲宣布，將投資超過10億澳元（6.83億美元）用以採購「海馬士」，可能包括20個單位及相關配套設備和後勤訓練等，預計將在2026年前交付。

現在，華府將與澳洲合作發展其剛剛起步的國內飛彈工業，以期為其自己的武裝部隊確保一條可靠的管道。烏克蘭戰爭給美國軍事供應鏈帶來了沉重壓力，飛彈和其他彈藥庫存不斷耗盡。

澳洲目前正在著手對自己的武裝部隊進行改革，轉向遠程打擊能力，以與中國等潛在對手保持一定的距離。

澳美部長級磋商也就擴大美國在澳洲的軍事足跡，達成一項協議。奧斯汀說，這將帶來一些變化，包括美國潛艦將更頻繁訪問澳洲，而且會停留更久；美國陸軍艦艇定期輪換部署，還有飛彈生產方面的合作。

兩國還計畫在太空領域進一步合作，並在軍事計畫方面與日本加強整合。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）澳洲主席埃德爾說：「中國帶來的一系列挑戰，促進了坎培拉和華府之間的戰略共識。」他認為，美澳關係「已迅速發展為美國最重要的戰略夥伴關係之一」。