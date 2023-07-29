「2023混東區潮FUN夏日趴」活動於29日起跑，於29、30日邀請藝人「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治、等表演，現場還有近百攤特色攤位等。台北市東區商圈發展協會理事長韓修和表示，東區從4年前空置率30％、空置店家500家，如今已下降至空置率10％以下、空置店家70家。另，琉公公園後方的機車停車格將移除，作為行人友善徒步區。

台北市東區商圈發展協會理事長韓修和說，北市府近年全力協助東區振興發展，將消費族群帶回東區，也讓東區在後疫情時代逐漸走出來，從4年前空置率30％、空置店家500家，下降至如今空置率10％以下、空置店家70家且陸續出租中。

蔣萬安指出，瑠公公園延伸停車場廊帶美化工程7月底動工，重新規劃人行道空間，並於明年上半年度完成行人友善徒步區，也讓展演空間更加寬廣。讓東區不只吸引市民，也吸引國際觀光客前來。

他分享，東區也是自己的滿滿回憶，「我是真的混東區」，高中和女同學約會就是來東區，現在身為三寶爸，東區同樣非常適合親子來走走。

韓修和說，東區的特色就是大型百貨、國際品牌和特色小店林立的「混」合多元文化，7月29、30日邀請鼓鼓呂思緯、蕭秉治、溫妮、南西肯恩及李佳薇等出演，現場還有夏日主題趣味互動遊戲區、知名美食餐車、混市集近百攤特色攤位及巨型裝置七桃兔。

他表示，此次活動更集結東區100家以上特色店家一同參與響應，民眾於7月29日至8月31日到東區商圈特約店家消費不限金額，使用台北通APP掃碼後，每人每日每店可隨機抽取100元消費券，還有機會獲得iPhone 14 Plus、iPad Pro、格力變頻空調等大獎。