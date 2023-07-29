成都世大運》強勢逆襲！跆拳道女子個人品勢胡子萱摘銀 18:052023/07/29 中時 黃及人 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 胡子萱。(大專體總提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華隊在成都世大運跆拳道賽場也有獎牌進帳了！胡子萱29日雖在跆拳道女子個人品勢預賽僅以A組第5晉級準決賽，到了準決賽也以第6身分闖進決賽，卻在決賽交出總分6.380分，其中自由品勢表現力項目得到所有決賽選手最高的2.420分成績逆襲拿下銀牌。 成都世大運》柔道男神發威 楊勇緯闖進柔道60公斤級金牌戰 成都世大運》明晚開幕掌旗官公布 「排球甜心」廖苡任獲選 成都世大運》中華射箭複合弓女團輸韓！無緣進4強後天與陸爭銅 #品勢 #胡子萱 #跆拳道 #成都世大運 #準決賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 成都世大運》射擊女子10公尺空氣手槍 陳俞如驚奇摘銅 14:152023/07/29 體育 成都世大運》中華女籃再贏斯洛伐克 預賽全勝挺進8強 17:052023/07/29 體育 成都世大運開幕！空中舞蹈吸睛 香港團獲巨大歡呼 22:452023/07/28 體育 台灣之光！ 屏東大同高中黃思嬅踢出世界跆拳道冠軍 18:362023/06/23 體育 田徑亞錦賽》男子400公尺跨欄 彭名揚與陳傑跑進準決賽 11:162023/07/14 體育 溫布頓》透過大叫穩定心情 當今球王「小蠻牛」要享受準決賽 19:522023/07/13 體育 成都世大運》中華女籃力挫捷克開胡 晉級8強希望濃厚 12:082023/07/28 體育 台灣之光！高心怡實力輾壓 奪世界中學生跆拳道金牌 16:222023/07/04 體育 成都世大運》中華隊首面獎牌出爐 武術孫家閎太極劍奪銀 12:342023/07/29 體育 成都世大運》武術男女長拳 「雙禧」陳岳禧、林千禧都摘銅 15:412023/07/29 體育 成都世大運》最後一刻不敵日本對手 楊勇緯屈居銀牌 16:552023/07/29 體育 成都世大運開幕！主題展現青春追夢 中華隊廖苡任掌旗 20:002023/07/28 體育 跆拳道》好棒！ 羅嘉翎澳洲公開賽奪金 17:592023/07/09 體育 成都世大運》第一面獎牌確定到手 台灣反曲弓男團勇闖金牌戰 14:582023/07/27 體育 游泳世錦賽》莊沐倫100仰破全國 55秒內台將第1人 21:182023/07/24 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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