中華隊在成都世大運跆拳道賽場也有獎牌進帳了！胡子萱29日雖在跆拳道女子個人品勢預賽僅以A組第5晉級準決賽，到了準決賽也以第6身分闖進決賽，卻在決賽交出總分6.380分，其中自由品勢表現力項目得到所有決賽選手最高的2.420分成績逆襲拿下銀牌。